3連休初日の11日、県内の気温は10月の観測史上最高を記録しました。そうしたなか熊本市では中心市街地を歩行者天国したイベントが開かれました。 熊本市中心市街地の銀座通で開催されているのは「城下町くまもと銀杏祭」です。 通り全体を歩行者天国にした会場には、人気の飲食店や高校生や大学生のPRブースなどが並んでいます。 11日の県内は熊本市で34．7℃と10月の観測史上最高を記録、全国で1番の暑さとなり訪れた人