全日本プロレス１１日の埼玉・行田大会で斉藤ジュン（３８）が「世界最強タッグ決定リーグ戦」（１１月２２日、後楽園ホールで開幕）の出場辞退を発表した。ジュンは弟のレイとのタッグで前年度大会の覇者となったが、レイは右肩の手術のため今年８月から休場している。この日の第１試合の６人タッグマッチ（ジュン＆?ミスター斉藤?土井成樹＆セニョール斉藤ＶＳ真霜拳號＆佐藤光留＆立花誠吾）に勝利した後、マイクを握ったジ