【モデルプレス＝2025/10/11】お笑いコンビ・よゐこの濱口優が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。【写真】よゐこ濱口優、6年ぶり「TGC」出演◆濱口優「チャンス学校チェンジ科」出演に意気込み濱口は、ABEMAにて放送中の新感覚スクールバラエティ番組『チャンス学校チェンジ科』（隔週水曜日23時〜）のステージに