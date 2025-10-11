ローカルな魅力を持った飲食店などを全国から集めたイベント「未知とのSO GOOD」が、高松市の丸亀町グリーンで開かれています。 県外の魅力的な「未知なるお店」との遭遇がテーマで、11日は全国各地からハンバーガー、カレー、ビール、コーヒー、書籍、雑貨などの店が９店出店しました。 宮城県のカフェ「エコーズ」では、フルーティで飲み飽きない