ナインティナインの岡村隆史が９日深夜に放送されたニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演した。岡村はこの日配信がスタートした、フジテレビ系「めちゃ×２イケてるッ！」の「オファーシリーズ」最新作である「めちゃ×２メチャってるッ！」についてトークを展開。２３年１０月にアキレス腱を断裂したのが、同番組の収録中だったことを明かした。「『バチーン！』と音がしまして、歩けるんですけど