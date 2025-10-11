【SVリーグ】大阪マーヴェラス 1ー3 ヴィクトリーナ姫路（10月10日・女子第1節）【映像】美人すぎるアイドルの始球式で衝撃光景（正面アップ）人気アイドルが女子バレーボールの開幕戦で始球式を務めると、まるでコントのような光景がコート上に広がりファン騒然。その一方「ポニーテール最高」「透明感がすごい」「美人だな」などの反響も相次いだ。大同生命SVリーグ女子は10月10日に2025-26シーズンの開幕を迎え、初代女王・