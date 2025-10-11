映画評論家のビニールタッキーさんが10日に亡くなった。公式X（旧ツイッター）を通じて、11日にビニールタッキーさんの妻が報告した。投稿では「ビニールの妻です。突然のことで信じられずにいますが、昨晩、夫が亡くなりました」とビニールさんの訃報を伝えた。「見たい映画があると東京に行き帰路に着く途中で倒れ、緊急搬送されましたが、帰らぬ人となりました」と明かした。「試写や原稿依頼等でお世話になっている方