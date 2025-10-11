【国際親善試合】韓国代表 0ー5 ブラジル代表（日本時間10月10日／ソウルワールドカップ競技場）【映像】「神スルーパス」でアシストの一部始終ブラジル代表のMFブルーノ・ギマランイスが、韓国代表の最終ラインを引き裂く絶妙スルーパスで先制点をお膳立て。ファンも衝撃を受けている。ブラジル代表は日本時間10月10日、国際親善試合で韓国代表と敵地で対戦し、圧巻のゴールショーで5発快勝を飾った。13分の先制点からして実