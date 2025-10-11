◇パ・リーグCSファーストS第1戦日本ハム２―０オリックス（2025年10月11日エスコンＦ）日本ハム・新庄剛志監督（53）が、クライマックスシリーズのキーマン候補に7年目の万波中正外野手（25）を挙げた。万波は2回1死三塁の打席で、先制の左前適時打。山下のフォークボールをうまく拾い上げて運んだ。新庄監督は「あれはもうきっちり。最低でも犠牲フライは期待して。完璧な三遊間を破ってくれたんで」と流れをつくっ