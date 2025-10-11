◇セCSファーストステージ第1戦巨人2―6DeNA（2025年10月11日横浜）10三振を喫し、わずか2安打で初戦を落とした巨人。一矢報いたのは、ポストシーズン（PS）初出場初先発初安打初打点初本塁打となる1号2ランを放った若林楽人外野手（27）だった。「6番・右翼」に入って先発出場。0―3で迎えた4回、1死一塁で入った第2打席で相手先発左腕・ケイが2ボールから投じた3球目、外角低めの150キロ直球を叩くと、打球は左中間ス