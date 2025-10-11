中秋の名月の６日、頭髪の薄い人たちを集めた青森県鶴田町のＮＰＯ法人「ツル多はげます会」が、町内で秋の例会「中秋の有多毛（うたげ）」を開いた。同会は「毛が（けが）ない」にかけて交通安全を呼びかけるなど、ユニークな活動で知られる。６日は町内外から２３人が参加し、パネルの穴から出たはげ頭を誰のものか当てる「名月当てクイズ」や、はげ頭をめがけて冷却シートを投げる「ハゲピタダーツ」が行われ、会場は笑いに