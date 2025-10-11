「米男子ゴルフ・ベイカレント・クラシック・レクサス・第３日」（１１日、横浜ＣＣ＝パー７１）２８位から出た松山英樹（３３）＝ＬＥＸＵＳ＝は５バーディー、１トリプルボギーの６９で、通算４アンダーの２２位となった。降りしきる雨の影響で、思うようにスコアが伸ばせず。「思った以上に雨が強くて寒かった。距離感とかが難しかった」と悔やんだ。前半から３つのバーディーを記録するなど好調。後半１３番では、この日