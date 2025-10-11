アメリカのトランプ政権は10日、連邦政府の予算の失効による政府機関の一部閉鎖が続く中、職員の解雇を開始したと明らかにしました。ホワイトハウスのボート行政管理予算局長は「人員削減が始まった」とSNSに投稿し、政府機関の一部閉鎖で自宅待機となっていた連邦政府職員の解雇を開始したことを明らかにしました。対象となる人数や機関などについては言及していませんが、アメリカメディアは、財務省や教育省、国土安全保障省な