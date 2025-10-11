朝鮮労働党創立80周年祝賀行事が現地時間10月9日と10日の夜、朝鮮の首都・平壌で行われた。李強総理は祝賀行事に出席し、大規模なマスゲーム、芸術公演、軍事パレードなどを観覧した。新華社が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/TG）