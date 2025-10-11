陶器や木工などの作家が一堂に集まり作品を展示・販売するイベントが11日、横手市で始まりました。横手市の秋田ふるさと村で始まった「秋のクラフト市」。全国各地から70人を超える作家が集まり陶器や木工、それに秋冬向けの服などさまざまなジャンルの作品を展示・販売しています。一点ものの作品を手に取って選ぶことができる毎年恒例の人気のイベントで、初日の11日も午前中から多くの人でにぎわいました。 岩手から「全国から