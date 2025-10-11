新築からリフォームまで、住まいについて相談できる県内最大級のイベントが秋田市で開かれました。県内17の住宅メーカーなどが集ったこのイベント。新たな住まいを考えている人はもちろん、リフォームや不動産など住宅に関する様々な悩みを相談できます。家づくりのヒントにしてもらおうと地震の揺れを抑える技術や空調設備などを体験できるコーナーもあります。会場には親子で楽しめる縁日や