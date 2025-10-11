11日未明、長岡市で70代の男性が自宅の玄関先でクマに襲われる被害がありました。被害にあったのは、長岡市大川戸に住む70代の男性です。警察によりますと、男性は11日午前2時半頃、天気が気になり玄関から外に出たところ、自宅の柿の木付近にいたクマ1頭に遭遇。顔と左胸を爪でひっかかれたということです。付近にはクマが食べたとみられる柿も残っていました。クマは、現場から逃走しています。(近くに住む人)「おっかねえ でも(