日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。 料理と音楽を愛する少年の成長と、彼の揺れ動く気持ちを描くストップモーションアニメ。＊＊＊『リビング・ラージ！』評点：★4点（5点満点）© 2024 Barletta,Novinski,Novanima,Česká televize,RTVS,MAGIC LAB明朗でポップな作品が伝えるポジティブなバイブスフランスの作家ミカエル・オリヴィエの