広島ホームテレビ食協カップ「第５３回広島ママさんバレーボール大会」呉地区大会が行われました。 １１日、呉市総合体育館では試合に先立ち６０歳以上のプレーヤーの表彰が行われ、６人が賞状などを受け取りました。 呉地区大会最高齢前田陽子さん（７４）「（バレーを始めて）４０、５０年ですかね。みんなで楽しく元気にけがしないようにしたらいいな」 呉地区大会にはクラブの部９チ&#