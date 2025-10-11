「また大阪で開催して」「悲しい」万博あと３日で閉幕最終日まで混雑予想ナショナルデーのトリはハイチ１０月１３日（月）で閉幕となる大阪・関西万博。最後の週末を迎えた会場は、大勢の人で賑わっています。閉幕まで残すところあと３日。最後の万博を楽しもうと、朝から多くの来場者がつめかけました。「（スタンプ）いっぱい押しました。パビリオンもいっぱい入りました」「また大阪で開催してほしい」「（閉幕）