ボートレース浜名湖「静岡朝日テレビサンライズカップ」の予選最終日、4日目が、11日に行われた。当地は目下4連続優出中（うち1V）の塩田北斗（37＝福岡）が、5Rをインから押し切って予選白星締め。「4日目が一番感触が良かった。レース足かな。直線はどうやっても普通だけど、1マーク後とか、ストレスがなくて出口で3日目より進み出していた。スタートもペラが合ってきて大分行けるようになってきた」と好感触を伝えた。