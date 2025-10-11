◇Bリーグ第2節千葉J99―78仙台（2025年10月11日千葉・ららアリーナ東京ベイ）千葉Jが本拠開幕戦で仙台に快勝し、開幕3連勝を飾った。第1Qから圧倒。主導権を握った第4Qには32歳ベテランの富樫勇樹と、2年目の19歳・瀬川琉久がダブルガードを組む場面もあった。瀬川のパスから富樫が3点シュートを沈めるなど新オプションとして機能。リーグ屈指のタレント軍団が新たな可能性を見せた。グリーソン監督は司令塔のダブル起