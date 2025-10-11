アメリカのトランプ大統領は今年2回目の健康診断を受け、「並外れて健康だ」と評価されたということです。トランプ大統領は10日、今年2回目となる健康診断を受けました。ホワイトハウスが発表した医師の診断結果は、「極めて良好な状態を維持していて、並外れた健康状態を保っている」とし、「過密なスケジュールをこなすことができる」と評価しています。さらに、心血管の機能は実年齢の79歳よりも「14歳」若い状態にあるというこ