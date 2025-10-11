元BiSHのハシヤスメ・アツコが10日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。グループ在籍時の恋愛について語った。BiSHは恋愛はOK、不倫は禁止というルールだったことが紹介された。ハシヤスメも在籍中の恋人の存在を聞かれ「いましたね」と告白した。ハシヤスメは「恋愛禁止だったらしてないと思いますけど、そこ自由にしていいよっていう。ただ浮気、不倫だったり、渋谷に行かないで。でデートし