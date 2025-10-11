黒崎煌代（23）の初主演映画「見はらし世代」（団塚唯我監督）公開記念舞台あいさつが11日、東京・Bunkamuraル・シネマ渋谷宮下で行われた。劇中で、黒崎演じる主人公の母を演じた井川遥（49）が、来年50歳を迎える前に今年だけで3本、出演作が公開と映画に参加できていることに「来年、私、50歳になるんですけど…50歳になって、こういう活動をしている自分を想像していなかった」と語った。井川は、22年の「さかなのこ」以降、映