歌手のこっちのけんとが１０日、テレビ朝日系「ｔｉｍｅｌｅｓｚ菊池風磨×見取り図盛山『ケンカ上等！！音鳴り部』」に出演。上京初日の出来事を振り返った。こっちのけんとはこの日、ボーカル＆ダンスグループ「Ｄａ―ｉＣＥ」とともにゲストとして登場。「こっちのけんとを創った主な人たち」として兄で俳優の菅田将暉を挙げた。菅田とは上京してきた当時から２人で同居していたというこっちのけんとは「上京初日に、家の