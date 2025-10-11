リキュール【ビー52（B-52）】 バニラアイスを使ったデザートのよう アメリカのバーテンダーによって考案されたカクテル。考案者や名前の由来については諸説あり、はっきりしていない。濃厚でコクのあるベイリーズやグランマルニエをプースカフェスタイルにした一杯。 レシピ ベイリーズ：20mlコーヒーリキュール：20mlオ