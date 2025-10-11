三連休初日の11日、松本市では家族連れなどが“音楽を楽しむ休日”を過ごしました。「オーバーヘッドフェススタートです」11日から始まった『オーバーヘッドフェス』は松本市のアイネットやまびこドームを会場にした音楽フェスです。ドームに合わせて木にこだわった会場づくりで、3日間に合わせて32組がステージに登場します。会場の周りには誰でも利用できるキッチンカー