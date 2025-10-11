「ＣＳパ・ファーストＳ・第１戦、日本ハム２−０オリックス」（１１日、エスコンフィールド）日本ハムが投手戦を制し、ＣＳファーストＳに先勝。ファイナルＳ進出へ、王手をかけた。ファーストＳの初戦勝利チームのファイナルＳ進出は８４％となっている。先発のエース伊藤が７回４安打無失点９奪三振の快投。その後、田中、斎藤とつないで完封リレーを完成させた。試合後、新庄監督は継投を現在抹消となっているベテラン宮