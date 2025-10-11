「秋季高校野球広島大会・決勝、広陵５−４崇徳」（１１日、鶴岡一人記念球場）広陵が、サヨナラ勝ちで２年ぶりの優勝を果たした。４−４の九回無死一、二塁で、４番の葉山正汰外野手（２年）が、高めの直球を完璧に捉え、前進守備の中堅手の頭上を越した。歓喜の一打に、ベンチからはナインが飛び出し、本塁付近で人さし指を突き上げ感情を爆発させた。松本健吾監督は「この秋に勝つためにやってきた。選手の目が日々、輝