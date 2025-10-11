自民党との連立から離脱を決めた公明党の斉藤代表は、これまでに与党として関わった予算案などには賛成する考えを明らかにしました。公明党斉藤鉄夫 代表「自民党とですね、決して我々、敵対していこうというものではありません。協力すべきものは協力し、これまで一緒に準備してきた法律や予算については、これまでどおり一緒に成立を図ってがんばっていく」公明党の斉藤代表はきょう、TBSの番組のインタビューに応じまし