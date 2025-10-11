タレント明石家さんま（70）と爆笑問題の太田光（60）が11日、TBS系「お笑いの日2025」（午後2時）にVTR出演。1度限りのコンビを結成することが明らかになった。東西芸人がコラボネタを披露。その後、さんまと太田の楽屋打ち合わせの様子がVTRで公開された。番組によると、太田の熱烈ラブコールでさんまとの共演が実現したという。実際のネタ披露は番組の後半だという。その後、同局系で午後6時半から生放送される「キングオブコン