JR東日本八王子支社が、好評につき第3弾となる「八高・川越線の車両を独り占め！カスタム写真撮影」イベントを開催することを発表しました。このイベントは八王子駅の留置線で、八高・川越線の車両を各回1組限定で満喫できるプライベートな企画です。普段は入れない線路からの写真撮影はもちろん、好きな行先表示の指定や記念ヘッドマークの装着も可能。さらに、車内放送やドア開閉、きっぷの発券といった乗務員体験も楽しめます。