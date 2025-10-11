Psycho le Cému × Waive × MUCCによる＜MUD FRIENDS 2000→2025＞が、11月13日にZepp DiverCity Tokyoで開催される。あの泥友が再び集結し、7年ぶりに実施されるかたちだ。その開催直前スペシャル番組が、10月21日20時からニコニコ生放送でオンエアされる。番組には、Psycho le CemuからDAISHIとseek、Waiveから田澤孝介と杉本善徳、MUCCからミヤとYUKKEが出演。イベント直前トークはもちろん、“泥友”ならではの懐かしい