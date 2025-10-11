女優の藤原紀香(54)が11日までに自身のインスタグラムを更新。キュートな“万博ネイル”を披露した。大阪・関西万博の日本館名誉館長を務める藤原は「万博残り2DAYS！！MyakMyak on my nails」とし公式キャラクター・ミャクミャクがあしらわれたネイルをアップ。「赤と青のコントラストに、光・生命・つながりのエネルギーを感じて」とし「この小さな指先にも、未来へ続く想いを込めました。Invisible energy, visible hope.