■「みなさまから大好評をいただいたノースリーブとロンググローブの別カットを特別公開」 【写真】宮舘涼太ノースリ×レザーロンググローブアザーカット／表紙カット①～② 雑誌『SPRiNG』公式SNSにて、Snow Man宮舘涼太の誌面カットが公開された。 宮舘は発売中の『SPRiNG』11月号の表紙にも登場しており、今回はそのアザーカットとして誌面ショットが公開