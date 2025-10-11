巨人に快勝し、タッチを交わすDeNAナイン＝横浜プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）は11日、セ、パ両リーグのファーストステージ（3試合制）が開幕し、セはレギュラーシーズン2位のDeNAが3位巨人に6―2で快勝し、パは2位日本ハムが3位オリックスを2―0で下した。DeNA、日本ハムともに12日の第2戦で勝つか引き分ければファイナルステージ進出が決まる。予告先発は、セがDeNA・ジャクソンと巨人・戸郷、パが日本ハム・北山と