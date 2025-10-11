【ニューヨーク共同】米マサチューセッツ工科大（MIT）は10日、トランプ政権が提案した入学選考や職員採用で政権の価値観や政策に同調する大学への助成金優遇を拒否したと明らかにした。報道によると、拒否表明は同大が初めて。