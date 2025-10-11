女優の兒玉遥が11日、都内で開催された自身初の自叙伝「1割の不死蝶 うつを卒業した元アイドルの730日」取材会に出席。うつ病になった最大の要因について「自分の性格が大きかった」と明かした。【写真】初の自叙伝「1割の不死蝶 うつを卒業した元アイドルの730日」収録のグラビア本書は、HKT48時代に「はるっぴ」の愛称でファンに親しまれ、現在は女優として活躍する兒玉の著書。彼女は、アイドル活動のさなか、うつ病を患い