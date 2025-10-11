◇プロ野球パ・リーグCSファーストステージ 日本ハム 2-0 オリックス(11日、エスコンフィールドHOKKAIDO)日本ハムは完封勝利でオリックスに勝利。お立ち台にあがった先発・伊藤大海投手は、郡司裕也選手とのやりとりについて明かしました。この日の日本ハム打線は2回、先頭・郡司選手の放ったフェンス直撃の2塁打から好機をつかむと、万波中正選手のタイムリーで先制。さらに4回にも2アウトまで追い込まれるも、郡司選手のソロHRで