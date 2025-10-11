「ナ・リーグ・地区シリーズ、ドジャース２−１フィリーズ」（９日、ロサンゼルス）ドジャースが延長十一回２死満塁の場面でパヘスのサヨナラ投手ゴロ（※記録は失策）で劇的な勝利。リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。スミス捕手の妻、カーラさんは１０日（現地時間）、自身のインスタグラムに新規投稿。「ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出♥」とシャンパンファイトを終えたスミスとグラウンドで撮影した家族写真を