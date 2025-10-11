【モデルプレス＝2025/10/11】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが10月10日、自身のInstagramを更新。日焼け対策を徹底したコーディネートから覗く美しい脚が、反響を呼んでいる。【写真】かつみ・さゆり、徹底UV対策コーデから際立つ美脚◆さゆり、徹底UV対策コーデで美脚さゆりは「ダメ絶対 日焼けセットで〜す」とコメントし、フードで顔を隠すトップスにサンバイザー、パラソルと、日焼けからの完全