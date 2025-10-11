【２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦】◆ＤｅＮＡ・ジャクソン―巨人・戸郷翔征（１４時・横浜）【２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第２戦】◆日本ハム・北山亘基―オリックス・宮城大弥（１４時・エスコンＦ）