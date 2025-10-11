◆米女子プロゴルフツアービュイックＬＰＧＡ第３日（１１日、中国・旗忠花園ＧＣ＝６７０３ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、本格参戦３年目の勝みなみ（明治安田）が６バーディー、２ボギーの６８で回り、通算１７アンダーで単独首位を守った。後続との差は２打。前週のロッテ選手権では優勝争いの末に３位。好調を維持し、初優勝へ逃げ切る。ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「ボギーが先