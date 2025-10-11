小泉進次郎農相が新米の状況を伝えた。１１日までにインスタグラムを更新し「新米（２０２５年産の主食用米）の予想収穫量（９／２５現在）は、全国で７１５万３千トン（前年産に比べ６３万４千トン増加）となり、９月に示していた見通しよりも大きく増加する結果となりました」と報告。「この予想収穫量は２０１７年以来最高、水稲の作付面積（１３６．７万ｈａ）も２０２０年以来最大、来年６月末の民間在庫量（約２３０万