経済学者・成田悠輔氏がゲストと「聞かれちゃいけない話」をする連載企画。第6回目のゲストは、モデルの冨永愛さんです。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆ランウェイはなくならない冨永最近はいろんな境界があいまいになっていて、インフルエンサーやタレント、俳優とかも、どんどんモデルの領域に入ってきているから、モデルはどんどん厳しくなりますよね。成田だって、BLACKPINK（韓国の女性4人組アイドルグル