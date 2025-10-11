ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが、アジア太平洋地域の旅行業界向けアワード「Travel Weekly Asia Readers’ Choice Awards 2025」で「Best Attraction（Asia）」を受賞！テーマパークとして唯一の受賞となり、世界に誇る日本のエンターテインメント施設としてその実力を証明しました。 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「Travel Weekly Asia Readers’ Choice Awards 2025」で「Best Attraction（Asia）」を受賞 &#