TVドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」【漫画】こんな化石男子はイヤすぎる？原作を読む2025年10月7日からTBS系火曜ドラマ枠で『じゃあ、あんたが作ってみろよ』が始まった。原作は第26回手塚治虫文化賞新生賞を受賞し、40万部を突破するなど各方面で高い評価を得ている大ヒット漫画『じゃあ、あんたが作ってみろよ』(著：谷口菜津子／ぶんか社)で、夏帆さんと竹内涼真さん主演で実写化。先日、ドラマ第1話が放送され、大きな