ことしのノーベル平和賞の受賞者が10日に発表される前に情報が外部に漏れていた疑いが浮上し、調査が行われると欧米メディアが伝えました。ことしのノーベル平和賞はベネズエラの野党指導者・マチャド氏に決まりましたが、複数の欧米メディアによりますと、その発表が行われる数時間前、アメリカの賭けサイトで、マチャド氏の受賞を予想する確率がおよそ4％から73％に急上昇しました。その後、マチャド氏への平和賞が発表されたこ