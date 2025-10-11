ファミリーマートが展開するオリジナル衣料品ブランド「コンビニエンスウェア」の上期（2月期）売上高が前年同期比1.5倍の約200億円を記録した。細見研介社長は8日、上期決算会見で「ファミリーマート全体の売上（約3兆円）の中ではまだ小さいが、今までの常識を打ち破ったという点が大きい。スタートしてから5年目だがこれだけ成長しているのは、まだまだニーズがあるということ」と述べ、今後も拡大余地が大きい分野であると